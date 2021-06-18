Hal Yasa Tasarısı Komitede Görüşülmeye Devam Ediyor

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, Hal Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam ediyor.

Komite bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Hasan Taçoy başkanlığında toplandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan “Hal Yasa Tasarısı”nın maddeleri üzerindeki görüşmesine devam etti.

Komite, bahse konu Yasa Tasarısı üzerindeki çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

“Hal Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi şöyle:

“Ülkemizdeki sebze, meyve ve gerekli görülen diğer malların ticaretinin kayıt altına alınması, kaliteli, standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içinde, haller aracılığıyla yapılmasını; malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını; üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasını; malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesini; hallerin alt yapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak amacıyla; malların alımı, satımı ve devri ile hallerin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, işletmecinin sorumlulukları, yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları, Bakanlıklar ile belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını; satış işlemlerinin şekli, üreticiler ve tüccarların veya diğer gerçek ve tüzel kişilerin mal satışlarında uyması gereken kuralları, uyuşmazlık halinde Hal Hakem Heyetinin görevlerini, genel olarak üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasına ilişkin esasları düzenleyen Hal Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Evren Zeki Gücel, Ticaret Dairesi’nden Zalihe Uzun ve Savaş Metcooğlu, Tarım Dairesi’nden Berna Kamçı Altun ve Reşat Değirmenci ve Başsavcılık’tan Cemaliye Usanmaz Yüksel katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundu.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy başkanlığında toplanan komiteye, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Özdil Nami, HP Milletvekili Tolga Atakan, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı. Komite toplantısında ayrıca CTP Milletvekili Salahi Şahiner de yer aldı.

Bu habere tepkiniz:



18/06/2021 14:56