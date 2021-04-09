Üreticilerle tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasına ilişkin esasları düzenleyen Hal Yasa Tasarısı’nın komitedeki görüşmeleri sürüyor.

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün UBP milletvekili Komite Başkanı Hasan Taçoy başkanlığında toplanarak gündemindeki “Hal Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesini sürdürdü. Komite, tasarıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Evren Zeki Gücel, Ali Yemen, Ticaret Dairesi’nden Zalihe Uzun ve Savaş Metcooğlu, Tarım Dairesi’nden Berna Kamçı Altun ve Reşat Değirmenci katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundu.

Toplantıya, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Özdil Nami, HP milletvekili Tolga Atakan, UBP milletvekili Özdemir Berova ve CTP milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP milletvekili Salahi Şahiner ve Bağımsız milletvekili Hasan Büyükoğlu da katıldı.

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09/04/2021 14:54