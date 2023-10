Hal Yasası ihalesinde şaşırtan detay

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Hal Yasası ile ilgili ihalelin çok yakında açıklanacağını ancak mahkemelik bir durumun söz konusu olduğunu söyledi. “ Ben annemi, dayımı ve daha birçok yakınımı kanserden kaybettim. Daha kimler sevdiklerini kaybedek bu ülkede. En büyük sebeplerden birisi de yediklerimiz, içtiklerimiz diyor bilir kişiler” diyen Olgun Amcaoğlu, gıda güvenliği konusunda ülkede yapılanların yeterli olmadığını vurguladı.

Amcaoğlu, sebze meyve et ve et ürünlerinin tam anlamında denetlendiğinin söylenemeyeceğini ancak hallerde tüm mevye, sembe, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinin denetlenebileceği, fiyatlandırılabileceği yerler olacağına işaret etti. “ Bu bile bazı kesimleri, yüksek rant gurubunun küçük bir kesimini rahatsız ediyor. Ama biz en yakınlarımızı kanserden kaybetmeye devam ediyoruz” diyen Amcaoğlu, kendileri için önemli olanın kimin ne diyeceği değil, ülke insanının ihtiyacına cevap verecek ne varsa onu hayata geçirmek olduğunu vurguladı. Amcaoğlu, söz konusu kesimden bazılarının konuyu mahkemeye taşıdıklarını ancak, muhalefetin de oyuyla oybirliği ile geçen bu yasayı mahkemeye götürenleri anlayamadığını vurguladı.

13/10/2023 17:23