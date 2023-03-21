Hal Yasası Meclis’ten geçti, tartışmalar bitmedi

Haber Kıbrıs/ÖZEL

Uzun yıllardır gündemde olan en az 5 hükümet eskiten Hal Yasası geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Meclisi’nde geçmesine rağmen tartışmalar bir türlü bitmedi.

Siyasilerin reform diye sunduğu Hal Yasası’na taraflardan ciddi eleştiriler var.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile taraflar arasında uzun müzakereler sonucu ortaya çıkan Hal Yasası’nın son dakika bir çok maddesinin değiştiği ifade edildi.

Özellikle Toptancılar Birliği ile Seracılar Birliği konuya ciddi eleştiriler getirerek bir an önce yetkililerin gerekli değişiklikleri yapması istedi.

‘Son anda değişiklik yapıldı’ itirazı

Seracılar Birliği ve Toptancılar Birliği Hal Yasası’nın Meclis’ten geçmeden hemen önce bazı çevreler tarafından bakanlığa baskı yapılarak değiştirildiğini kaydetti. Bir çok maddenin kabul edilemez şekilde değiştirildiğini kaydeden birlikler, bu değişikliklerin bazı lobiler tarafından özellikle yaptırıldığı görüşünde.

Cumhurbaşkanı imzalamadı

Cumhuriyet Meclisi’nden oybirliği ile geçen Hal Yasası, halen daha Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın masasında bekliyor. Tatar’ın yaklaşık bir haftadır imzalamaktan geri durduğu yasa ile ilgili nasıl bir tavır izleyeceği tüm taraflar tarafından merakla takip ediliyor.

Ortak itirazlar iletildi

Seracılar Birliği ve Toptancılar Birliği, Haber Kıbrıs’a bir açıklama yaparak ortak itirazları bir belgede topladıklarını ifade ediyor. Ortak itirazlarına siyasiler tarafından çözüm bekleyen taraflar, bir an önce sorunlu maddelerin düzeltilmesini istedi.

Bayır: Hangi lobi müdahale etti

Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır, Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada kendilerinin üzerinde uzlaştığı maddelerin dışına çıkıldığını ifade ederek bunun neden yapıldığını sorguladıklarını belirtti. Bayır, “Hangi lobi siyasetin üstünde etkili oldu. Hem UBP hem CTP’li vekillerin üzerinde etkili olan lobi kim? Bunu bilmek istiyoruz” dedi.

İşte Seracılar ve Toptancılar’ın üzerinde uzlaşıya vardığı değişiklik istekleri:

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21/03/2023 12:01