Hal Yasası Tasarısı Ele Alındı

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, UBP Milletvekili Komite Başkanı Hasan Taçoy başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Komite, gündemindeki “Hal Yasa Tasarısı”nı madde madde oylamaya devam etti. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı üzerindeki çalışmalarına bir sonraki toplantısında da devam edecek.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Özdil Nami, HP Milletvekili Tolga Atakan, UBP Milletvekili Özdemir Berova ve CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe ile Salahi Şahiner katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Evren Zeki Gücel, Ticaret Dairesi’nden Zalihe Uzun ve Savaş Metcooğlu, Tarım Dairesi’nden Berna Kamçı Altun katılarak , konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundu.

“HAL YASA TASARISI”NIN GENEL GEREKÇESİ

Açıklamada Hal Yasasının genel gerekçesi şu şekilde aktarıldı:

“Yasa, ülkemizdeki sebze, meyve ve gerekli görülen diğer malların ticaretinin kayıt altına alınması, kaliteli, standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içinde, haller aracılığıyla yapılmasını; malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını; üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasını; malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesini; hallerin alt yapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak amacıyla; malların alımı, satımı ve devri ile Hallerin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, işletmecinin sorumlulukları, yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları, Bakanlıklar ile belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını; satış işlemlerinin şekli, üreticiler ve tüccarların veya diğer gerçek ve tüzel kişilerin mal satışlarında uyması gereken kuralları, uyuşmazlık halinde Hal Hakem Heyetinin görevlerini, genel olarak üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasına ilişkin esasları düzenliyor.”

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16/06/2021 14:14