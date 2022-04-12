Hala bekar olmanızın muhtemel 8 nedeni

Çok fazla insan hayatını isteyerek yalnız geçiriyor, bazıları da kendini bekarlığa mahkum edilmiş gibi hissediyor. Bu durumun birçok nedeni olabilir; ilişkide karşılıklı anlaşmazlıklar ya da istemeden hayatındaki insanı kaybetmek gibi. Ancak yalnızlık her zaman bir kayıp ya da başarısızlık değildir. Bazen kendiniz için güçlü bir seçim yaptığınızı gösterir. İşte yalnız olmanızın muhtemel nedenleri...

Çevrenizde yalnız olan ve bu durumdan mutlu olan ya da devamlı şikayet eden birçok kişi görmüşsünüzdür. Yaşadıkları kötü ilişkilerden sonra artık hayatlarına yeni birini almak istemezler, yalnız olmanın onlar için daha iyi olduğunu düşünürler. Ancak bazen de hayatlarındaki insanı istemeden kaybettiklerine üzülür ya da karşılarına istedikleri gibi biri çıkmadığı için yalnızlığı tercih ederler. Siz de bu kişilerden biriyseniz, öncelikle yalnızlığın korkutucu ve mutsuz edici olduğu düşüncesinden uzaklaşın. Çünkü bazı insanlar bekar olduğu için daha mutlu, başarılı ya da tam olarak istediği hayata sahip olabilir. Bu yüzden aşkta kendinizi başarısız hissetmeden önce, belki de güçlü bir seçim yaptığınızı düşünebilirsiniz.

Bekar olmanızın muhtemel 8 kişisel nedenini sizin için sıraladık...

1-ENERJİNİZİ DAHA ÖNEMLİ ŞEYLERE ODAKLADINIZ

İlişkiler, özellikle başlangıçta çok fazla enerji, zaman ve emek gerektirir, siz de hayat akışınızı ve enerjinizi başka önceliklerinize vererek yalnız kalmayı tercih etmiş olabilirsiniz. Bu, işiniz, hobileriniz ya da bambaşka nedenler olabilir. Hayatınızda başka öncelikleriniz olması, daha önemli olduğunu düşündüğünüz ve sizi daha mutlu eden şeylere odaklanmanız kötü bir şey değil, bu yüzden kendinizi suçlamayın.

2-İLİŞKİLERDE İYİ OLMADIĞINIZI DÜŞÜNDÜNÜZ

Kendinizi olduğunuz gibi kabul etme ve buna göre yaşama hakkına sahipsiniz. İlişki kurmak ve biriyle mutlu olabilmek kolay bir şey değil. Siz de ilişki kurmakta ve devam ettirmekte zorlanıyor ya da kurmak istemiyor olabilirsiniz. Daha doğrusu bu düşüncelerden çıkamıyor ve hayatınıza birini almaya cesaret edemiyor da olabilirsiniz. Bu, birçok kişinin temel sorunu, unutmayın yalnız değilsiniz.

3-BİRİNE BAĞLI KALMAK İSTEMEDİNİZ

İlişkiler, karşılıklı bağımlılık, sadakat, anlaşma, hayatındaki insana öncelik verme gibi prensipler gerektirebilir. Ancak herkesin yapısı bunun için uygun olmayabilir. Kimi insan bunlarla mutlu olurken, kimi de kendini fazla sorumluluk altında boğuluyormuş gibi hissedebilir. Bu saydıklarımızı da sorun olarak görmeyin, çünkü herkes her duruma uyum sağlayamayabilir.

4-FARKLI İNSANLAR TANIMAYI SEVİYORSUNUZ

Bu konuda aslında söylenecek fazla bir şey yok. Uzun süreli bir ilişki, birine bağlı olma durumu ve tek eşlilik size göre olmayabilir.

5-ÖN YARGILARINIZ VAR

Çok fazla çiftin mücadele ettiğini, boşandığını veya birlikte mutsuz olduğunu gördünüz ve siz de bundan korkuyorsunuz. Çevremizde, ailemizde, arkadaşlarımızda karşılaştığımız olaylar bizi etkiler. Yakınımızdaki insanların mutsuz olduğu şeyleri görmek bizde de bir ön yargı oluşturabilir. "Zaten herkes mutsuz ve ben de aynısını yaşayabilirim" düşüncesiyle hareket ettiğiniz için yalnızlığı seçmeniz oldukça doğal.

6-HOŞGÖRÜNÜZ AZ VE BİRİYLE KOLAY ANLAŞAMIYORSUNUZ

Uzun ilişkilerin sırrı karşılıklı sevginin yanı sıra sabır. Eşiniz ya da sevgilinizle sağlıklı ve uzun bir ilişki kurabilmek, iyi anlaşabilmek ve karşılıklı saygıyı koruyabilmek için hoşgörü, empati ve zaman zaman alttan alabilmek şart. Bu saydığımız özellikler sizde çok fazla yoksa, insanlarla zor anlaştığınızı düşünüyorsanız, daha doğrusu anlaşmaya isteğiniz yoksa, yalnız olmanızın muhtemel nedeni bu olabilir.

7-ÇOK FAZLA KALP KIRIKLIĞI YAŞADINIZ

Daha önce başınıza gelen olaylar ve yaşadığınız ilişkiler, sizi ilişki yaşamaktan soğutmuş ve kalbinizi kırmış olabilir. Bu yüzden hayatınıza yeni birini almak istemiyor ve korkuyor olabilirsiniz.

8-YARDIM ALMAK İSTEMİYORSUNUZ

İlişkilerde yaşanan sorunlar ve mutsuzluklar için genellikle bir uzmandan yardım almak işleri kolaylaştırır. Hem kendinizi hem de karşınızdaki kişiyi daha iyi tanımanızı, neler yapıp neler yapmamanız gerektiğini anlamınıza yardımcı olur. Ancak siz yardım almayı çeşitli nedenlerden dolayı reddediyor ve olayları kendi başınıza çözmeyi seviyor olabilirsiniz.

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12/04/2022 13:00