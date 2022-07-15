Hala Sultan Camii'nde "15 Temmuz Şehitlerini Yad" programı düzenlendi.

Başkent Lefkoşa'da bulunan Hala Sultan Camii'nde düzenlenen programa, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile vatandaşlar katıldı.

Cuma namazı öncesinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunurken 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar ve tüm şehitler için dua edildi.

Programın ardından cuma namazı eda edildi.

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15/07/2022 15:43