Hala Sultan İlahiyat Koleji “En Centilmen Takım” ödülü kazandı

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16/02/2025

Hala Sultan İlahiyat Koleji “En Centilmen Takım” ödülü kazandı

Türkiye’de düzenlenen Okul Sporları Gençler (lise) Finallerine katılan Hala Sultan İlahiyat Koleji, “En Centilmen Takım” ödülü kazandı.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, 10-14 Şubat tarihlerinde Giresun’da düzenlenen finallere Türkiye‘nin en iyi takımlarıyla birlikte Hala Sultan İlahiyat Koleji de katıldı.

Takıma, gösterdiği fair-play davranışları ve performansıyla “En Centilmen Takım” ödülü verildi.

 

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TAGS: Hala Sultan İlahiyat Koleji “En Centilmen Takım” ödülü kazandı
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