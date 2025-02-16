Türkiye’de düzenlenen Okul Sporları Gençler (lise) Finallerine katılan Hala Sultan İlahiyat Koleji, “En Centilmen Takım” ödülü kazandı.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, 10-14 Şubat tarihlerinde Giresun’da düzenlenen finallere Türkiye‘nin en iyi takımlarıyla birlikte Hala Sultan İlahiyat Koleji de katıldı.

Takıma, gösterdiği fair-play davranışları ve performansıyla “En Centilmen Takım” ödülü verildi.