Hala Sultan İlahiyat Koleji “En Centilmen Takım” ödülü kazandı
YAYIN TARİHİ:
16/02/2025
Türkiye’de düzenlenen Okul Sporları Gençler (lise) Finallerine katılan Hala Sultan İlahiyat Koleji, “En Centilmen Takım” ödülü kazandı.
Okuldan yapılan açıklamaya göre, 10-14 Şubat tarihlerinde Giresun’da düzenlenen finallere Türkiye‘nin en iyi takımlarıyla birlikte Hala Sultan İlahiyat Koleji de katıldı.
Takıma, gösterdiği fair-play davranışları ve performansıyla “En Centilmen Takım” ödülü verildi.
YAYIN TARİHİ: