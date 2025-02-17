Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencileri Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye sıralamasında...

Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencileri Türkiye'deki Kick Boks Şampiyonası’nda dreceye girdi. Yunus Alaçam Türkiye Şampiyonu olurken, Emine Öksüz de Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nden yapılan açıklamaya göre, Yunus Alaçam ve Emine Öksüz Ordu’da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda 70 ve 65 kilo kategorisinde mücadele etti. Yunus Alaçam Türkiye Kick Boks Şampiyonu olurken, Emine Öksüz de Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Okul Müdürü Himmet Turgut, konuyla ilgili açıklamasında Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencilerinin disiplinli çalışmaları ve azmi sayesinde büyük başarı elde ettiğini kaydederek, genç sporcuların gelecekte de önemli başarılar elde edeceğine inanç belirtti.

Himmet, “Şampiyon öğrencilerimizi tebrik ediyoruz” dedi.