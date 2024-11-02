Hala Sultan İlahiyat Koleji Öğretmen ve Öğrencileri 6 Ödül Alarak Büyük Ses Getirdi

Ülkemizi 2024 yılı içinde Türkiye Milli Takımları ile Olimpiyat, Dünya, Avrupa, Balkan ve uluslararası federasyonların organize ettiği şampiyonalarda temsil eden sporcularımıza ödülleri takdim edildi.

Şampiyon Melekler Özel Ödülü:

Hala Sultan İlahiyat Koleji Yıldız Erkek Hentbol Takımı

Okul Sporları Hentbol branşında KKTC Şampiyonu olarak ülkemizi Türkiye’de başarıyla temsil eden takım, hentbolda tarihte ilk kez Türkiye finaline yükselerek şampiyonluğu sadece bir sayı ile kaçırdı ve Türkiye ikincisi oldu.

Yılın Antrenörü Ödülü: Bahir Arnal

Bu yıl hentbolda önemli başarılara imza atan Bahir Arnal, çalıştırdığı takımlarla Okul Sporları Ortaokul kategorisinde KKTC Şampiyonluğu ve Türkiye İkinciliği elde etti. Ayrıca, KKTC U14 ve U16 Ligi şampiyonluğu ile U15 kategorisinde Uluslararası Girne Kupası şampiyonluğu ve Alanya Açık Alan Türkiye Şampiyonluğu kazandı. Türkiye U14 ve U16 Milli Takımı oluşturma kamplarına 10 sporcusunu gönderdi ve kendisi de Türkiye U16 Hentbol Milli Takımı Antrenörü olarak görev aldı.

Yılın Non-Olimpik Sporcu Ödülü:

Genç sporcularımız Atahan Akçam, Samet Beşöd ve Abdullah Temel, plaj hentbolunda başarılı performansları ile Türkiye Milli Takımı’na seçildi. Sporcularımız, Bulgaristan’ın Varna şehrinde düzenlenen Avrupa U16 Plaj Hentbolu Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı formasıyla başarıyla mücadele ettiler.

Avrupa, Türkiye ve KKTC Boks Şampiyonu: Sedef Nergiz

Kar Voleybolu Ödülü: Merve Çelebi

MOK 2024 Olimpik Sporcu Başarı Ödülü'ne layık görülen 10 başarılı sporcudan biri olan Merve Çelebi, altın madalya ve plaketle ödüllendirildi.

Tüm sporcular Türkiye Atıcılık Milli Takımı sporcusu ve 2024 Paris Olimpiyatları’nın simge ismi Yusuf Dikeç ile hatıra fotoğrafı çektirdi.