Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde Pink Day Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Hala Sultan İlahiyat Koleji, her yıl 31 Ekim'de meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği Pink Day etkinliğini, bu yıl da farklı bir içerikle kutladı. Etkinlikte, öğrencilere sağlıklı beslenmenin önemini vurgulamak amacıyla taze meyve ikram edildi. Sağlık bilincini artırmayı hedefleyen programda, öğrenciler meme kanseri farkındalığı konusunda bilgilendirilirken, düzenli sağlık kontrolleri ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemi de anlatıldı.

Etkinliğe katkı sağlayan hayırseverlerin desteğiyle öğrenciler, sağlıklı bir yaşamın küçük ama etkili adımlarla mümkün olabileceğini öğrendi. Pink Day, genç nesillerin kanser farkındalığını artırırken sağlıklı yaşama dair bilinçli alışkanlıklar kazanmalarını sağlamayı amaçlıyor.