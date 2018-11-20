HABER KIBRIS

Hala Sultan Tekkesi’ne bugün ziyaret gerçekleştiriliyor

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20/11/2018

Hala Sultan Tekkesi’ne bugün ziyaret gerçekleştiriliyor

Mevlit kandili nedeniyle yüzlerce kişi bugün Din İşleri Başkanlığı’nın Organizasyonuyla Hala Sultan Tekkesi’ni ziyaret edecek.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, bugün tekkeye, bu organizasyonla gidenler dışında ziyaretçi kabul edilmeyeceğini de duyurdu.
Bu arada Mevlid Kandili dün akşam idrak edildi.

Hazreti Muhammed’in doğum günü olan dün Mevlit Kandili nedeniyle ülke genelindeki tüm camilerde kandil programları düzenlendi..

Hz. Ebubekir Camii’nde ise kandil programı icra edildi.

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TAGS: Hala Sultan Tekkesi
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