HABER KIBRIS

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Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı

Türk sinema ve tiyatrosunun efsane ismi Haldun Dormen geride bıraktığımız akşam hastaneye yatırıldı.

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04/07/2019

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Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı

Yer aldığı filmler ve oynadığı tiyatro temsilleri ile kolay kolay ulaşılamayacak bir rekoru elinde bulunduran 91 yaşındaki Haldun Dormen geride bıraktığımız akşam hastaneye kaldırıldı. Bağlı bulunduğu ajansın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uyluk kemiği kırığı sebebiyle hastaneye yatırıldığı ve durumunun iyi olduğu açıklanan Dormen’in bu kırığı nasıl yaptığı ise belirtilmedi.

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TAGS: Haldun Dormen
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