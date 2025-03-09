Hale Nur Özen Gözaltına Alındı: İşte Hakkındaki Suçlamalar

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Hale Nur Özen'in kim olduğu ve neden gözaltına alındığı merak konusu oldu. Astroloji ile ilgilenen ve kendini "Astrolomi" biliminin kurucusu olarak tanıtan Özen'in, çeşitli kitapları bulunuyor ve daha önce Vatan gazetesinde astroloji haberleri yazdığı biliniyor.

Hale Nur Özen Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel olayında adı geçen Hale Nur Özen, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Özen'in, hayatını kaybeden Gürel’e "cadılık ve büyücülük" eğitimi verdiği iddia ediliyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Özen'in "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alındığını duyurdu. Özen hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.