Halıdaki lekeleri tek hamlede çıkarıyor!

Günlük hayatta kullandığımız halılar hem evimizi daha sıcak bir ortama dönüştürür hem de pek çok pratik faydası bulunur. Ancak üzerinde yemek yenilen ve hatta yaşanan halılar sık sık bu nedenle de kirlenir. Özellikle açık renkli halıların üzerindeki dökülmüş makyaj lekeleri çıkarmak ise bir hayli zor olabilir. Önereceğimiz bu yöntem ise halılardaki lekeleri çıkarmada oldukça etkili. İşte detaylar…

Ev ve dekorasyon uzmanı Rosalind Peters, halıdaki "makyaj lekelerini" çıkarmak için en önemli ipuçlarını paylaştı ve bu lekeleri çıkarmanın yollarını anlattı.

Peters, bu yöntemleri yanlış kullanmanın ise lekeleri daha da kötüleştirebileceğinin altını çizerek dikkatli olunması konusunda uyardı.

Uzman Rosalind Peters, evde makyaj lekelerinden nasıl kurtulacağına dair bazı altın kurallar paylaştı; "Bir lekeyi temizlerken her zaman hafifçe tampon hareketlerle müdahale edin, çünkü bu lekenin daha fazla yayılmasını önlemeye yardımcı olur, oysa silmek lekeyi daha fazla yayar."

"Lekenin dışından merkezine doğru çalışmanız gerekmektedir, böylece farklı alanlara da lekenin bulaşmasını önlersiniz. Ayrıca, bazı lekelerin diğerlerinden daha inatçı olduğunu unutmayın, bu nedenle tüm renk izleri giderilene kadar bu adımı birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir."

"Sert kimyasallar kullanıyorsanız, yüzeyiniz için kullanmanın güvenli olduğundan emin olun. Örneğin, bir halıdaki lekeyi çıkarmak için ağartıcı tavsiye edilmez, çünkü renk atmasına neden olabilir."

Fondöten lekesi nasıl çıkar? (Su bazlı)

Fondöten halıya bulaşırsa, uzman fondötenin yapısı nedeniyle hızla bulunduğu alana renginin oturacağından dolayı hızlı hareket edilmesini tavsiye etti. Fondöten su bazlı ise makyaj ürünün fazlasını bir kağıt havluyla alıp ardından ılık suyla durulamanız gerekmektedir.

Ardından, lekeye bulaşık sabunu ile masaj yaparak ön işlemden geçirin. Havayla kuruması ve yeterli zamanı olması için bulaşık sabununun leke üzerinde 20 dakika etki etmesine izin verin.

Ancak uzman, "Ne yaparsanız yapın, bu işlemi hızlandırmak için asla saç kurutma makinesinin ısısını kullanmayın, çünkü bu lekenin oturmasına neden olabilir" diyerek uyardı.

Fondöten bazı lekeleri nasıl çıkarılır (yağ bazlı)

Rosalind, yağ bazlı fondöten için; "Halıdan yağ bazlı makyaj lekesini çıkarmak için en iyi şansınız, lekeli bölgeyi soğuk suyla ıslatarak hızlı hareket etmektir" dedi.

Ardından ise yağ çözücü bir bulaşık sabunun lekeli alana uygulayıp birkaç dakika oturmasına izin vermesi gerektiğini söyledi. "Son olarak, nazikçe silmek için mikrofiber bir bez kullanmanız gerekiyor. Bu da, fondöten içindeki yağların parçalanmasına ve yok olmasına yardımcı olur."

"İşlem bittikten sonra alanı bir kağıt havluyla hafifçe kurulayın - ve gidene kadar tekrarlamaya devam edin" dedi.

Ruj lekesi nasıl çıkar

Ruj lekeleri için, ılık suya batırılmış bir bez kullanılmasını ve etkilenen bölgeye "leke tamamen kaybolana kadar" sürülmesini tavsiye etti.

Maskara lekesi nasıl çıkar

Maskara lekeleri için, "makyajı çözmek ve tamamen kurtulmak için asetona batırılmış bir pamuklu çubuk kullanın" tavsiyesinde bulundu. Ardından, bebek yağına veya mineral yağa batırılmış başka bir pamuklu çubuk kullanarak kalan kalıntıları temizleyin.

Göz farı lekesi nasıl çıkar

Göz farı, halı ve döşemeden çıkarılması zor olan çeşitli pigmentler içerir. Bununla birlikte, bu tür bir lekeyle uğraşırken hızlı hareket etmelisiniz, yoksa kumaşa işleme riskini oluşacaktır.

Peki göz farı lekelerini çıkarmanın en kolay yolu nedir? Rosalind şöyle açıkladı: "İlk adım, lekeyi soğuk suyla ıslatmaktır. Bu lekenin çıkarılmasını kolaylaştırır. Göz farındaki boyanın halı liflerinin içine daha derine oturmasına neden olabileceğinden sıcak su kullanmamak da önemlidir."

"Göz farını mümkün olduğu kadar soğuk suyla temizledikten sonra, lekeli bölgeye doğrudan bir bulaşık deterjanı uygulayın ve bölgedeki tüm renk izleri gidene kadar parmaklarınızla kuvvetlice ovun. İyice durulayın. Sabun kalıntısı kalmasını önlemek için ovma işleminden sonra tekrar soğuk su ile yıkayın.

"Açık renkli bir göz farını halıya düşürdüyseniz, doğrudan lekeye diş macunu ekleyin ve nemli bir bezle silin. Ancak daha koyu lekeler için, doğrudan lekenin üzerine biraz sirke uygulayın ve ovmadan önce yaklaşık 30 dakika bekletin. ıslak bir bezle silin. Bu yöntemlerin ikisi de işe yarar" dedi.

Pudra lekesi nasıl çıkar

İnsanlar lekenin üzerini süpürerek başlamalı, ardından temiz bir bezi veya süngeri bulaşık sabunuyla nemlendirmeli ve lekenin üzerine hafifçe sürmelidir. Bezi durulamaya devam edin ve sabun kaybolana kadar bu aşamayı tekrarlayın. Temizlik uzmanı son olarak, "Fazla su kullanmadıysanız lekeli alanı bir kağıt havluyla kurulamalısınız" diyere uyardı.

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07/12/2022 22:26