Halil Akbunar resmen Westerlo'da

Göztepe, Halil Akbunar'ın transferi için Westerlo ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Göztepe, Halil Akbunar'ın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Resmi işlemleri bugün tamamlanan kaptanımız Halil Akbunar'ın transferi ve bonservis bedeli konusunda Belçika ekibi KVC Westerlo ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Kaptan Halil'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Altyapısından yetiştiği Göztepe'de 10 yıldır A takımda yer alan Halil Akbunar, 2'nci Lig, 1'inci Lig ve Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayı giydi.

Bir dönem A Milli Takım'a da seçilen Halil Akbunar, geçen sezon ligde 32 maçta 4 gol attı.

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08/07/2022 20:15