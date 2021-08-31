Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'de

Transfer döneminin son günlerinde hareketliliğini artıran Fenerbahçe, Premier League takımlarından Brentford'da forma giyen Halil Dervişoğlu transferini bitirdi.

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31/08/2021

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Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Halil Dervişoğlu için Brentford Kulübü ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, genç oyuncu için 1 yıllığına 1,5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. 

Transfer döneminin son günlerinde hareketliliğini artıran Fenerbahçe, Premier League takımlarından Brentford'da forma giyen forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için sona yaklaştı.

Brentford ile her konuda anlaşma sağlayan Sarı-lacivertli kulüp, Dervişoğlu'nun satın alma opsiyonunu da elinde bulunduracak. 

31/08/2021 17:59
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TAGS: Halil Dervişoğlu
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