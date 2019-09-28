Halil Eroldan ciddi şekilde yaralandı

Dün saat 12:00 sıralarında, Esentepe’de bir ikametgahta ahşap işi yapmakta olan Halil EROLDAN (E-44) elektrikli ahşap kesme makinesinin kontrolünü kaybetmesi sonucu sol kolundan ciddi bir şekilde yaralandı.

Halil EROLDAN kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada gerçekleştirilen ameliyat sonrası müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor

28/09/2019 10:39