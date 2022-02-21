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Halil Falyalı cinayetinde Söylemez Kardeşler ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Söylemez, ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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21/02/2022

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Halil Falyalı cinayetinde Söylemez Kardeşler ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Söylemez, ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

21/02/2022 09:58
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TAGS: falyalı, cinayet, adliye, sevk, söylemez,
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