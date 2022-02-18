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Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi

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18/02/2022

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Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi

Falyalı ve şoförü Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında  İstanbul'da düzenlenen iki operasyonda, Celal B. ve Metin S de gözaltına aldı. Böylelikle soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi. 

Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 6 kişinin henüz ifadelerinin alınmasına başlanmadığı ancak hafta sonuna kadar işlemlerinin tamamlanıp, pazartesi günü adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

18/02/2022 12:16
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TAGS: Halil Falyalı
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