Halil Falyalı davasının bir sonraki duruşması 4 Aralık'a ertelendi

Girne- Çatalköy mevkiinde evine giderken öldürülen Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın suikastıyla ilgili on birinci duruşma gerçekleşti. Suikastla ilgili olarak KKTC’de tutuklu bulunan Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek yeniden Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargı huzuruna çıkarıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada olay yeri uzmanı ve parmak izi inceleme uzmanı Polis Çavuşu Celal Erden, Polis Müfettiş Muavini Hasan Gökyay ve Arvento Araç Takip Sistemleri direktörü Mustafa Pit tanık olarak dinlendi.

Polis Çavuşu Celal Erden, Parmak İzi Uzmanı olarak suikastın gerçekleştirilmesinde kullanılan araçlardan elde edilen parmak izleri ile ilgili raporunu mahkeme heyetine sundu. Katil zanlısı Musa Çiçek’in parmak izi kullanılan cep telefonlarından birinde tespit edildi. Merhum Halil Falyalı’nın SL 001 plakalı aracından ise 4 farklı parmak izi tespit edildi. Parmak izlerinden biri Türkistan Gülce’ye ait çıktı. Savunma avukatı Süleyman Özsoylular parmak izi incelemesinde kullanılan AFİS Sistemini sorguladı.

Müfettiş Muavini Hasan Gökyay ise mahkemeye 8 Şubat 2022 tarihinde YDÜ Hastanesi’ne giderek, maktul Halil Falyalı’ya ait iç çamaşırı ve eşofman altını teslim aldığını belirterek, emare olarak teslim etti.

Arvento Araç Takip Sistemleri Distribütörü Mustafa Pit ise suikastın gerçekleştirilmesi maksadıyla kiralanan ZSZ 211, ZPH 927 plakalı kiralık araçların ve buna ek olarak TMK 533 plakalı taksi ile ilgili teknik raporlarla ilgili mahkeme heyetine bilgi verdi. İlgili araçların 8 Şubat 2022 tarihi dâhil olmak üzere sonrasına dair tahkikat memurunun isteği üzerine araç hareketlerinin belirtildiği detaylı raporlarda mahkeme heyetine sunuldu. Bahse konu teknik raporlarda suikastın gerçekleştiği gün ve sonrası araçların güzergâhları, durdukları, kontağı açıp kapattıkları da dâhil olmak üzere hangi saat diliminde nerede olduklarına kadar görüntülendiği dikkat çekti.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma 4 Aralık 2023 saat 11.30’a ertelendi.

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