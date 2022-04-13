Halil İbrahim Sofrası'nda yangın!

Girne’de faaliyet gösteren Halil İbrahim Sofrası isimli restoranın baca kısmında, biriken yağların alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Polis Basın subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 10.00 sıralarında başlayan yangında, restorana ait baca, baca aspiratör motoru ve çatı izolasyonu yanarak, duvarlar ise islenmek suretiyle zarar gördü.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın hakkındaki soruşturma devam ediyor.

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13/04/2022 10:54