Halil Karakız'ı arama çalışmaları sürüyor

Girne Antik Liman’daki mendirekten dün denize düşen kişinin aranmasına bugün de devam ediliyor.

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06/12/2019

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Halil Karakız'ı arama çalışmaları sürüyor

Girne Antik Liman’daki mendirekten dün denize düşen kişinin aranmasına bugün de devam ediliyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, şu anda karadan, sahil şeridinden arama yapılıyor.
Polis Özel Harekat Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar deniz içinden aramalara destek verirken, Sahil Güvenlik ekipleri de denizden arama kurtarmaya katkı koyacak.

06/12/2019 10:58
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