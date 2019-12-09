Halil Karakız’ın ölümünde cinayet şüphesi daha da güçleniyor

Girne’de meydana gelen ve önce intihar ardından da adam öldürme olayı olarak polisin değerlendirdiği Halil Karakız’ın ölümü olayında polis ciddi ipuçlarına ulaştı.

Polis yaptığı detaylı araştırmalarda Arif Gökçek’in olayın ardından eve gittiğini ve elbiselerini değiştirdikten sonra polise evden haber verdiğini ortaya çıkardı.

Polisin güvenlik kameralarından tespit ettiği bilgilere göre olay öncesinde zanlının kordon boyunda yürüdüğü sırada üzerindeki kıyafetlerle olay sonrasındaki kıyafetleri farklı.

Polis tüm bu bulgular ışığında dün Arif Gökçek’i Halil Karakız’ı öldürdüğü gerekçesiyle zanlı olarak mahkemeye çıkardı. Halil Karakız’ın, 7 Aralık’ta Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen otopsi neticesinde ölümünün; “Kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu gelişen kafatası sıyrığı ve beyin kanaması” olduğunun tespit edildi. Polis tüm bu olayları alt alta koyduğunda tüm şüpheler Arif Gökçek üzerinde toplanıyor. Gözaltında bulunan zanlının gönüllü ifade vererek adam öldürme suçunu kabul etmediği ifade ediliyor. Polis incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydederek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etmiş ve mahkemede de bu süreyi kabul etmişti. Zanlı Arif Gökçek, Halil Karakız’ın 10 yıllık arkadaşı olduğunu, psikolojik sorunları olduğunu ve daha önce intihar girişiminde bulunduğunu söylemiş. Gökçek, “O gün alkol aldık, kordonboyuna gidip kayalıklar üzerinde oturduk. Babasıyla ilgili sorunları anlatıp ağladı. Kendini denize bıraktı. Ben yüzme bilmiyorum. Gözümdeki morluk kayalara çarpmam nedeniyle oldu. Benim suçum yok” demişti.

09/12/2019 11:58