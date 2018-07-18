Halil Karapaşaoğlu: Surlariçi'nde ekmeğimizin peşindeyiz

HABER KIBRIS - İRFAN GÜNDÜZLER

Lefkoşa Surlariçi’nde son dönemde yaşanan değişim olumlu ve olumsuz yönlerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Son dönemde bölgenin değişen yapısı, yeni açılan kafeler, barlar ve canlı müzik yapan mekânlar turistin ve yerli halkın ilgisini çekerken bölgede yükselen müzik sesi çevrede yaşayan vatandaşları rahatsız ediyor

Peki, kim haklı? Ekmek parası peşinde koşan işletme sahipleri mi yoksa gece uyuyamamaktan şikâyetçi vatandaş mı?

6 yıldır Lefkoşa Surlariçi’nde 1984 Bar isimli mekânı işleten Halil Karapaşaoğlu Haber Kıbrıs’a konuştu.

“SURLARİÇİ’Nİ BİZ DEĞİŞTİRDİK”

Orta sınıf bir ailenin çocuğu olan ve İngiliz dili edebiyatı mezunu Halil Karapaşaoğlu işsiz kaldığı için eşiyle birlikte bir girişimde bulunmaya karar verdiklerini anlatıyor

Bizim gelmemizle birlikte atıl durumda olan Surlar içi değişmeye başladı diyen Karapaşaoğlu, devletin yıllarca görmezden geldiği bir bölgeyi canlandırdık, biz sahip çıktık dedi.

TURİZM BÖLGESİ Mİ? YERLEŞİM YERİ Mİ?

6 yıldır işlettikleri mekânda canlı müzik yaptıklarını kaydeden 1984 BAR’ın işletmecisi Halil Karapaşaoğlu, müzikle uğraşan birçok insanın buradan para kazandığını ancak Çevre Dairesi’nin uygulaması nedeni ile artık para kazanamaz hale geldiklerini anlattı.

Çevre Dairesi’nin yaptığı yasanın mantığa uygun olmadığını kaydeden Karapaşaoğlu şöyle konuştu: Surlariçi’nde canlı müzik yapan mekânların çoğu yaz aylarında çalışıyor, turistin en bol olduğu aylarda açık alanda müzik yapamazsınız demek ne demek? Çevre dairesinin içinde ses mühendisi var mı? Ses izolasyonu yapmak istersek danışmanlığı kimden alacağız? Çevre dairesinin yaptığı yasa mantığa uygun değil biz bunun yenilenmesini talep ediyoruz, Surlariçi turizm bölgesi mi yerleşim bölgesi mi? Devlet bir karar versin ona göre politika uygulasın”

“SADECE İÇKİ SATMIYORUZ”

Altı yıl önce bölgede yaşayan insanlarla bir sorun yaşamadıklarını vurgulayan Halil Karapaşaoğlu, orada sadece içki satmıyoruz, müzik yapıyoruz, sanat yapıyoruz, sivil toplum örgütlerinin etkinliklerine yer veriyoruz, uluslarası sanatçılara ev sahipliği yapıyoruz, böyle bir ortamda ekmek paramızı nasıl kazanacağız? Borç alarak açtığımız işletmeyi kapatıp ülkeyi terk mi edelim” diye sordu.

“HARAÇ İSTEDİLER”

Bu ülkenin en önemli müzisyenlerinin önüne engel koyuyorsunuz diyen Halil Karapaşaoğlu "barları kültürden, sanattan uzak kumarhaneler veya kerhaneler ile karıştırıyorlar" ifadelerini kullandı. Surlariçi’nde problemin müzik olmadığını belirten Karapaşaoğlu bir takım grupların mekanları dolaşarak “güvenlik” adı altında haraç istediklerini açıkladı

“BİZE KİM SAHİP ÇIKACAK”

Borç alıp kredi çekerek ayakta durduklarını anlatan Halil Karapaşaoğlu, "vergi dairesi ensemizde kazanmadığım paranın vergisini ödüyorum, ülkenin sanatçısına destek çıkılmıyor bizim amcamız dayımız yok diye sahipsiz mi kalacağız" diye sordu

Halil Karapaşaoğlu şöyle konuştu: “Devletin baskıları karşısında nasıl ayakta kalacağız, 10 yıl içinde bizim gibi küçük işletmeler surlariçinden atılacak, bize reva görülen yaşam biçimi bu mu? Borçla açtık borçla yatırım yaptık bir de devletin baskıları karşısında nasıl ayakta kalacağız, Bilimsel bir yasa tasarısı hazırlanması gerekiyor. Bu yasaların mağduriyetini yaşıyoruz”

MAHMUTPAŞA İNİSİYATİFİNDEKİ İNSANLAR HAKLI

Surlariçi’ndeki yükselen müzik sesinden rahatsız olan ve uyuyamadıklarını dile getiren Mahmutpaşa İnisiyatifiindeki insanların haklı olduklarını kaydeden Halil Karapaşaoğlu, devlet arabuluculuk yapmazsa oradaki insanlar ve işletmeler birbirine girecek biz bunu istemiyoruz diye konuştu..