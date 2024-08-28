Halil Kasım: Başbakan Ünal Üstel'e desteğimiz tamdır

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28/08/2024

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Halil Kasım: Başbakan Ünal Üstel'e desteğimiz tamdır

Ergün Yahat 

Serdarlı-Geçitkale Belediye Başkanı Halil Kasım, 21 Eylül'de gerçekleşecek UBP kurultayında desteğinin Başbakan Ünal Üstel'e olduğunu açıkladı. Dün akşam Serdarlı’da, Gazimağusa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen dayanışma gecesinde konuşan Başkan Kasım, kurultayda bölge olarak Başbakan Ünal Üstel’i tam destekleyeceklerini ifade etti. Kasım, "Bu ülke için canla başla çalışan ve istikrarı sağlayan Başbakan Ünal Üstel'e desteğimiz tamdır. İlçe kongresinde olduğu gibi, kurultayda da Mesarya geçilmez. Parolamız budur," dedi.

28/08/2024 15:05
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TAGS: Halil Kasım, ünal üstel
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