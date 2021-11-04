Halil Latif Almanya’da Nac Universe Avrupa Şampiyonasında Ülkemizi Temsil Edecek

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nun Dr. Kemal Demirciler’in anısına düzenlediği Milli Takım Seçme Şampiyonası’na Gazimağusa Belediyesi’nin sponsorluğunda katılan ve şampiyon olan Halil Latif, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Men’s Model kategorisinde birinci gelen Halil Latif 20 Kasım’da Almanya’da yapılacak NAC Universe Avrupa şampiyonasında KKTC’yi temsil edecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Gazimağusa ve KKTC adına gösterdiği başarıdan dolayı tebrik ettiği Halil Latif’in Gazimağusa Belediyesi personeli olduğu için kendisini gururlandırdığını ifade ederek, Halil Latif’in yurt dışında da başarılarının artarak devam etmesini diledi.

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04/11/2021 14:43