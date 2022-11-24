Halil Sezai’ye hapis cezası

İstanbul Tuzla’da 15 Eylül 2020’de komşusu Hüseyin Meriç’i (68) darbettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırılan ve 42 gün tutuklu kalan şarkıcı Halil Sezai, sahne aldığı bir mekanda “Kafam iyi olduğu için gerekli şekilde tam dövemedim. Bir dahaki sefere inşallah. Hak etti. G…n tekiydi gerçekten” şeklinde sözler söylemişti.

Halil Sezai’nin komşusuna yönelik söylediği bu sözler nedeniyle “alenen hakaret” suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıktı. Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Halil Sezai, müşteki Hüseyin Meriç ve taraf avukatları katıldı.

“AMACIM HAKARET ETMEK DEĞİLDİ”

Olay tarihinde konseri olduğunu ve konsere başlamadan önce dinleyicilerine kısa bir konuşma yaptığını söyleyen Halil Sezai savunmasında, “O gün de dinleyicilerime konuşma yaptım. Müşteki ile aramızda önceki bir olaydan kaynaklı düşmanlık bulunmaktadır. Aramızdaki bu olay yargı aşamasına taşınmıştı. Bu olaydan bahsederken dinleyicilerimden biri ‘boş ver abi’ şeklinde konuştu. Ben de o sırada yanıt verdim. Amacım hakaret etmek değildi. Suçsuzum” dedi.

Müşteki Hüseyin Meriç ise, Halil Sezai’nin bu olay öncesinde de kendisine yönelik sosyal medya üzerinden bazı eylemleri olduğunu ve şikayetçi olduğunu söyledi. Müşteki Hüseyin Meriç’in avukatı Serap Başkan Özsan da söz alarak, “Sanık bu olay öncesinde yargılanarak ceza almıştır. Ancak sanık ceza almasına rağmen eylemlerini devam ettirmiştir. Bu da sanığın kastını ortaya koyar” ifadelerini kullandı.

“Basında ve magazinde tek taraflı linç olmuştur. Olayın mağdur edileni benim” diyen Halil Sezai beraatini istedi.

4 AY 25 GÜN HAPSE ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, Halil Sezai’nin ‘hakaret’ suçundan 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

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24/11/2022 14:08