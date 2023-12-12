Halil Umut Meler, Ankaragücü heyetini kabul etmedi

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan ve hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler, kendisini ziyarete gelen başkent ekibinin yöneticilerini kabul etmedi.

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12/12/2023

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Halil Umut Meler, Ankaragücü heyetini kabul etmedi


Kulüpten alınan bilgiye göre, MKE Ankaragücü'nün başkan vekili Zeynep Karamancı ile yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şahin ve Erkan Aytekin, hakem Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyarete gitti.

Halil Umut Meler, heyetle görüşmek istemedi.

Maçın ardından Meler'i saha içinde darp ettiği için tutuklanan Faruk Koca, MKE Ankaragücü başkanlığı görevinden istifa etmişti.

12/12/2023 21:10
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TAGS: Halil Umut Meler, Ankaragücü heyetini kabul etmedi
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