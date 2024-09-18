Halil Umut Meler'den geceye damga vuran karar: Ancelotti'den büyük tepki
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Stuttgart maçında düdük çaldı. Halil Umut Meler'in maçta verdiği penaltı kararı geceye damga vurdu. Carlo Ancelotti'nin maç sonrası Türk hakeme verdiği tepki dikkat çekti. İşte detaylar...
18/09/2024
Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasındaki Real Madrid - Stuttgart maçını yönetti.
Real Madrid müsabakayı Mbappe, Rüdiger ve Endrick'in golleriyle 3-1 kazanırken, Arda Güler yedek kulübesine başladığı maçın 75. dakikasında oyuna girdi.
Öte yandan Halil Umut Meler'in karşılaşmada verdiği bir karar geceye damga vurdu.
Maçın 33. dakikasında Rüdiger ile Mittelstadt'ın ceza sahası içindeki pozisyonu sonrası Halil Umut Meler tereddütsüz bir şekilde Real Madrid lehine penaltı kararı verdi.
Stuttgartlı futbolcular karara itiraz ederken VAR hakemi Dieperink, Meler'e pozisyonu incelemesi önerisinde bulundu.
Bu arada maçın son düdüğünün ardından Carlo Ancelotti'nin Halil Umut Meler'in yanına gelip FIFA kokartlı hakeme tepki gösterdiği ekranlara yansıdı.
Ekran karşısına gelen Halil Umut Meler kısa bir incelemenin ardından penaltı kararını iptal etti.
Milli futbolcu Arda Güler'in de karşılaşma sonrası Meler'le konuştuğu görüldü.18/09/2024 10:10