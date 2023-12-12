Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'nın ifadesi: “Tokat attım, 5 saniye sonra yere düştü”

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı için tutuklanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesinde neler söylediği ortaya çıktı.



"TOKAT ATTIKTAN 5 SANİYE SONRA YERE DÜŞTÜ"



NTV muhabiri Mustafa Berber'in haberine göre; Faruk Koca'nın ifadesinde "Maç içerisinde hakemin vermiş olduğu kararlara çok sinirlendim. Bundan sonra da sahanın içerisine girerek hakeme yönelik tepkimi sözlü olarak dile getirecektim ama kendisine bir tokat attım. Tokat şiddetli değildi. Sadece tokat attım. Ben tokat attıktan 5 saniye sonra kendisini yere attı." dediği öğrenildi.



Başkan Koca, Meler'in yüzündeki morlukların ise yere düştükten sonra aldığı tekme darbeleri nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Koca ile birlikte tutuklanan diğer iki kişinin ise ifadelerinz "Tekme attık ama hakeme gelip gelmediğini bilmiyoruz" dedikleri belirtildi