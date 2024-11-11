Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya hapis cezası

Geride bıraktığımız sezon oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldıran Faruk Koca'ya üç ayrı suçtan 4 yıl 7 ay 12 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme, olay tarihinde MKE Ankaragücü Futbol Kulübü Başkanı olan sanık Koca'ya, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Koca'ya "tehdit" suçundan 6 ay 20 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 5 ay hapis cezası veren mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının son düdüğüyle birlikte saha karışmış ve zemine inen dönemin Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

Koca, olayların ardından başkanlık görevinden istifa etmişti.