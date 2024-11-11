Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya hapis cezası

Geçtiğimiz sezon oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca, üç ayrı suçtan 4 yıl 7 ay 12 gün hapse mahkum edildi.

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11/11/2024

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Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya hapis cezası

Geride bıraktığımız sezon oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldıran Faruk Koca'ya üç ayrı suçtan  4 yıl 7 ay 12 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme, olay tarihinde MKE Ankaragücü Futbol Kulübü Başkanı olan sanık Koca'ya, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Koca'ya "tehdit" suçundan 6 ay 20 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 5 ay hapis cezası veren mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının son düdüğüyle birlikte saha karışmış ve zemine inen dönemin Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

Koca, olayların ardından başkanlık görevinden istifa etmişti.

11/11/2024 11:06
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TAGS: Halil Umut Meler, Faruk Koca
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