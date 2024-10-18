Halil Umut Meler'in milli maçtaki kararı kıyameti kopardı: ''Anlaşılamaz''

Uluslar Ligi'nde oynanan İsviçre-Danimarka karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler, İsviçre'yi 3-2 öne geçiren golü iptal etmişti. Bu karar İsviçre'de büyük tepki çekti. İptal kararınını değerlendiren eski hakem Urs Meier, Meler'in yardımcı hakemini eleştirdi.

Uluslar Ligi'nde A Grubu 4'te İsviçre ile Danimarka 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın 74. dakikasında hakem Halil Umut Meler tarafından İsviçre'nin golünün iptal edilmesi ülkede büyük ses getirdi.

Gol öncesi kullanılan kornerin dışardan geldiğini belirterek golü iptal eden Meler'in bu kararı İsviçre'de manşetlere taşındı.

Ülkenin önemli gazetelerinden Blick'e pozisyonu değerlendiren eski hakem Urs Meier, Meler'in yardımcısına uyduğunu belirtti ve yardımcı hakemin korner atılırken pozisyonunun yanlış olduğunu vurguladı.

Görüntülerin oldukça açık olduğu ve topun dışardan oyun alanına girmediği ifade edildi. Meier değerlendirmesinde, yan hakemin korner atışı yapıldığı sırada yanlış açıda bulunduğunu, bunun anlaşılamaz bir durum olduğunu belirtti.

İsviçre'nin hakem hatası nedeniyle 3 puanla sahadan ayrılamadığı ifade edildi.

Öte yandan golün iptal edilmesindeki yanlışlığın en büyük kanıtlarından biri olarak da Danimarka kalecisi Kaspar Schmeichel gösterildi.

Deneyimli eldivenin golden sonra hiçbir şekilde pozisyona itiraz etmemesi ve hakeme doğru el kaldırmaması golün iptalinin yanlış bir karar olduğunu kanıtlayan işaretlerden biri olarak ifade edildi.