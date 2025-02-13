Halil Umut Meler’in Şampiyonlar Ligi kararı İtalya’da gündem oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanan Club Brugge - Atalanta mücadelesinde düdük çalan Halil Umut Meler, verdiği penaltı kararıyla İtalya'da büyük yankı uyandırdı. 90+2. dakikada Belçika ekibi lehine çaldığı penaltı sonrası Club Brugge sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

ATALANTA CEPHESİNDEN SERT TEPKİ

Kararın ardından Atalanta cephesi adeta çılgına döndü. Teknik Direktör Gian Piero Gasperini, hakeme tepki göstererek maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitti. Maçın son düdüğüyle birlikte İtalyan oyuncular Meler'in etrafını sararak itirazda bulundu.

İTALYAN BASINI YERDEN YERE VURDU

İtalyan medyası, Halil Umut Meler’i sert eleştirilerle manşetlere taşıdı. La Gazzetta dello Sport, Türk hakemi “Dehşetin hakemi” olarak nitelendirirken, Eurosport İtalya, “Bu verilen penaltı hiçbir kategoride, hiçbir yerde kabul edilemez” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan bazı haberlerde, Halil Umut Meler’in geçmişte yaşadığı tartışmalı kararlar ve Suudi Arabistan’da yönettiği maçlarda aldığı eleştiriler de hatırlatıldı. Karşılaşmanın rövanşı, 18 Şubat’ta İtalya’da oynanacak.