Halil ve Kemal Yıldızçoban’ın ölüm sebepleri, ''karbonmonoksit zehirlenmesi ve asfiksi''

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02/02/2024

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Halil ve Kemal Yıldızçoban’ın ölüm sebepleri, ''karbonmonoksit zehirlenmesi ve asfiksi''

 Yeni Erenköy’de kaldıkları konteyner ev içerisinde ölü bulunan Halil Yıldızçoban ve Kemal Yıldızçoban’ın ölüm sebeplerinin, “karbonmonoksit zehirlenmesi ve asfiksi” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak’ta ölü olarak bulunan sözkonusu kişilerin ölüm nedeni yapılan otopsiyle belirlendi.

-Bayram’ın ölüm sebebi, “kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği”

Öte yandan, Gazimağusa’da, 31 Ocak’ta, kullanımındaki araçla seyir halinde olduğu sırada, aniden rahatsızlanarak, yaşamını yitiren İskender Bayram’a (E-50) otopsi yapıldı.

Bayram’ın ölüm sebebinin, “kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu belirlendi.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

02/02/2024 18:14
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