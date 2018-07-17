Halime Çetin cinayetinde karar bekleniyor

Mağusa’da 2017 yılı Ekim ayı içerisinde eski sevgilisi Halime Çetin’i tasarrufundaki av tüfeği ile 4 el ateş ederek öldüren sanık Hayrettin Özcömert bugün yeniden yargı huzurundaydı…

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 5 Ekim 2017 tarihinde kendisinden ayrıldığı ve beyanındaki iddiaya göre kendisini aldattığı ve dolandırdığı için eski sevgilisi olan Halime Çetin’i planlayarak tasarrufundaki av tüfeği ile 4 el ateş edip öldüren sanık Hayrettin Özcömert bugün yeniden yargı huzurundaydı. Sanık avukatı, bugünkü oturumda hafifletici nedenleri mahkemeye aktardı. Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti ise sanık Hayrettin Özcömert hakkındaki kararı 6 Ağustos tarihinde açıklayacak.



