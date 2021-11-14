Halk akrep saldırısına uğradı

Mısır'da yaşanan sel ve kum fırtınası akılalmaz bir soruna yol açtı ve zehirli akrepleri şehir merkezine savurdu. Beklenmedik akrep saldırısı sebebiyle 3 kişi ölürken yüzlerce kişi de yaralandı.

Mısır'da olumsuz hava koşullarının yol açtığı akrep sokması sonucu 3 kişinin öldüğü, 450 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır yerel basınında yer alan haberlere göre, Mısır'ın güneyindeki Asvan vilayetinde şiddetli sağanak yağış ve rüzgar görüldü.

Bölgede buna bağlı olarak sel ve kum fırtınası görülürken, bölge halkı artan akreplerin saldırısına uğradı.

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14/11/2021 10:41