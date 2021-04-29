Halk arasında taş atma kavgası büyüdü, iki ülke savaşın eşiğine geldi

Tacikistan’ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan’ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara nehrindeki su kaynağı, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi.

BİR BİRİLERİNE TAŞ ATTILAR

Su kaynağının kullanımı konusunda sabah saatlerinde anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı, birbirlerine taş atmaya başladı. Sınırda tansiyonun giderek artması üzerine devreye iki ülkenin güvenlik güçleri girdi.

ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu taşlı kavga çatışmaya dönüştü. Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, Tacikistan’ı tartışmalı su kaynağını bombalamak için havan topu kullanmakla suçladı.

1 ÖLÜ 25 YARALI

Tacikistanlı yetkililer ise kaynağın kendilerine ait olduğunu iddia ederek Kırgız güçlerini Tacikistan’ın sınır muhafızlarına ateş etmekle suçladı.

Çıkan çatışmada Tacikistan tarafında 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

KIRGIZİSTAN’DA 800 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Batken bölgesindeki Kök Taş köyünde Tacikistan vatandaşlarının Kırgızistan vatandaşlarına karşı ateş açtığı, yoldan geçen araçlara taş attığı ifade edildi. Kırgızistan İçişleri Bakan Yardımcısı Süyün Ömürzakov’un çatışmanın yaşandığı bölgeye hareket ettiği ifade edilirken, çatışma bölgesinden 800 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiği aktarıldı.

Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada ise Tacikistan’ın 5 sınır karakoluna silahla saldırdığı öne sürüldü.

KIRGIZİSTAN’DA GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANDI

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un sınırdaki çatışmanın ardından gerçekleştirilen Güvenlik Konseyi toplantısında çatışmanın bir an önce durdurulması talimatı verdiği duyuruldu. Caparov ayrıca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, böyle bir zor anda tüm siyasi güçleri sabırlı olmaya davet etti.

Öte yandan dün Kırgızistan'ın Tacikistan sınırındaki bir yerleşim yerinde Tacikistan vatandaşlarının tartışmalı bölgeye güvenlik kamerası yerleştirmeye çalıştığı, bunun üzerine iki ülke vatandaşları arasında taşlı kavga yaşandığı belirtilmişti.

ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'in Tacikistanlı mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ile sınırdaki çatışma konusunu görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, taraflar insanların ölümüne ve yaralanmasına neden olan çatışmaların diplomatik müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmeler sonucunda taraflar yerel saatle 20.00'den itibaren ateşkes uygulanması ve askeri güçlerin sınırdan bulundukları yerlere geri çekilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Bakan Kazakbayev, görüşmede Kırgızistan'ın yabancı topraklara iddia etmediğini ve kendi topraklarıyla da kimseyle paylaşmayacağını belirtti. Tüm sınır ve diğer sorunların müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğine dikkati çeken Kazakbayev, iki ülke arasında özellikle sınır bölgeleri arasında güvenin güçlendirilmesi, sınır bölgelerinde güvenliğin ve istikrarın sağlanmasıyla ilgili tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

Kazakbayev ve Muhriddin her iki ülke vatandaşları ve askeri güçleri bazı yıkıcı güçlerin kışkırtmalarına yenik kalmamaya çağırdı.

Bu habere tepkiniz:



29/04/2021 21:58