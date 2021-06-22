Halk Bankası KKTC Müdürü Ceyran, Maliye Bakanı Oğuz’u Ziyaret Etti

Halk Bankası KKTC (Ülke) Müdürü ve aynı zamanda Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Başkanı Serkan Ceyran, bugün Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ceyran, Bakan Oğuz’a nazik misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, Maliye Bakanı görevinin ülke adına hayırlı olmasını temenni etti. Ceyran, Oğuz’a, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Görüşmede, genel bankacılık konuları ve sorunları üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

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22/06/2021 14:51