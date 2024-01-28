Halk Bankası Ülke Müdür Yardımcısı Sadun Çağlar yaşamını yitirdi

ads ads ads ads
28/01/2024

ads
Halk Bankası Ülke Müdür Yardımcısı Sadun Çağlar yaşamını yitirdi

KKTC Halk Bankası Ülke Müdür Yardımcısı Sadun Çağlar yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Sadun Çağlar’ın bugün saat 09.30 sıralarında Karaoğlanoğlu'ndaki evinde ölü olarak bulundu bildirildi.

Polis, Sadun Çağlar’ın cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadığını, Çağlar’ın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsisinin ardından belli olacağını duyurdu.

Soruşturma devam ediyor.

 

28/01/2024 13:25
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Halk Bankası Ülke Müdür Yardımcısı Sadun Çağlar yaşamını yitirdi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.