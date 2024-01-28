KKTC Halk Bankası Ülke Müdür Yardımcısı Sadun Çağlar yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Sadun Çağlar’ın bugün saat 09.30 sıralarında Karaoğlanoğlu'ndaki evinde ölü olarak bulundu bildirildi.

Polis, Sadun Çağlar’ın cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadığını, Çağlar’ın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsisinin ardından belli olacağını duyurdu.

Soruşturma devam ediyor.