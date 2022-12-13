“Halk için ... Halkla birlikte... Geleceğe...”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı ve Lefke Belediyesi Meclis Üyesi Adayları Lefke bölgesinde halkla buluştu.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, bölge esnafıyla buluşan heyet emekçilerin dertlerini dinleyerek hedeflerini anlattı.

Heyet, henüz 16 aylık geçmişi olmasına karşın yıllardır ulaşılamayan başarıyı yakalamış Lefke bölgesinin yüz akı, ülkedeki ilk ve tek kadın kooperatif olan Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi 4K'yı da ziyaret ederek, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın ülke sathında dersini veren kadın üreticilerle dayanışmayı vurguladı.

Mevcut Belediye Başkanı Aziz Kaya'yı ve belediye çalışanlarını ziyaret eden heyet, birlik, beraberlik ve dayanışmayı vurguladı.

Meclis üyelerinden yapılan açıklama şöyle;

“Evet, Lefke'de 10 Meclis Üyeliğine adayız. Yerelde yaşayan emekçileriz biz. Yerelin nabzını bilenler olarak dertlerine merhem olmak için adayız.

Meclis toplantılarında el kaldırmak için değil, Meclis üyeleri olarak sorumluluk almak ve çalışmak için adayız.

Şeffaf bir belediyecilik anlayışını inşa etmek ve Halkın katılımıyla yapılacak düzenli toplantılarla beldemiz için onlarla ortak karar alınmasından yanayız.

Sosyal belediyecilik adına üreticilerin hakkını teslim edebilmek, özellikle kadın üreticilerin daha etkin olabilmelerinin önünü açmak için adayız.

Çevre konusunda yıllardır çözümlenemeyen CMC atıklarının Halkın sağlığını tehdit ettiğini halâ inkâr edenlere yeter demek için adayız.

Gençlerin göçüne engel olabilmek adına, gençlerin yerel yönetimde etkin olmaları, onların isteklerine yanıt verebilmek için adayız.

Yıllardır âtıl durumda olan Lefke Atatürk Kültür Merkezi bir an önce tadil edilmeli, onarılmalı ve sanatsal faaliyetlerin daha sık yapılabilmesi sağlanmalıdır. Sanatsal faaliyetlerde özellikle gençlerin bire bir katılımını sağlamak için çalışacağız.

Dünyadaki gelişen turizm modeli yerel turizmdir. Cittaslow (Sakin- Yavaş Şehir) konseptine sahip beldemiz ne yazık ki dünya turizminin göz bebeği olarak kabul edilen bu özelliğini tam kapasiteyle kullanamamaktadır. Bölgede bu bağlamda turizm için olanaklar yaratılmalı ve halkın bire bir katılımı sağlanmalıdır. Turizm istihdamı, turizm geliri ve turizm kalkınmayı birlikte getirir. Doğayı bozmadan, geleneği ve yereli yaşatarak, üreticiyi destekleyerek yapılması gereken sürdürülebilir turizm modelinin öncüsü de elbette belediye olmalıdır diyoruz.

Kısacası Dürüst, İlerici, Yenilikçi, TDP Meclis Üyesi Adayları olarak belediyenin sadece çöp toplamaktan öte işlevleri olduğunun ayırdında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor ve görev için desteğinizi talep ediyoruz.

Halk için ..Halkla birlikte ..Geleceğe....”

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13/12/2022 18:48