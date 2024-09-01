"Halk Sağlığı Haftası" etkinlikleri “Sağlıkla Kal Yürüyüşü” ile başladı

Sağlık Bakanlığı, 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Halk Sağlığı Haftası" kapsamında düzenlediği etkinliklere "Sağlıkla Kal Yürüyüşü" ile başladı. Lefkoşa’da Dereboyu olarak bilinen Mehmet Akif Caddesi’nden başlanarak Kuğulu Park’ta tamamlanan etkinliğe, Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel de katıldı.

Koruyucu sağlık hizmetlerine dikkat çekildi

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Vesile Erdoğan, yürüyüş öncesinde yaptığı konuşmada, "Bu yıl üçüncü kez düzenlediğimiz Halk Sağlığı Haftası etkinliklerimizin amacı, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktır" dedi. Erdoğan, etkinliklerin halkın bilgilendirilmesine katkıda bulunacağını belirterek, yürüyüşün Kuğulu Park’ta sonlanacağını ve burada halka bilgilendirici broşürler dağıtılacağını ifade etti. Ayrıca, katılımcılar için ağız muayenesi ve 65 yaş üstü vatandaşlar için bilgisayar tabanlı bilişsel testlerin yapılacağını belirtti.

Yürüyüşe katılan Zerrin Üstel, konuşmasında, "Sağlıkla ilgili her türlü etkinliğin destekçisi olmaya devam ediyoruz. Bu anlamlı pazar sabahında, vatandaşlarımızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür etkinlikleri düzenleyen Sağlık Bakanlığı ve Vesile Hanım’a teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Hafta boyunca etkinlikler devam edecek

Hafta boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceği belirtilen 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında, yürüyüş Dereboyu Avenue önünden başlayarak, Pronto çemberi güzergâhı izlenerek Kuğulu Park’a ulaşıldı. Kuğulu Park’ta halk bilgilendirildi, broşürler dağıtıldı, diş muayenesi ve bilişsel testler yapıldı. Etkinlikte ayrıca müzik dinletisi ve çocuklara özel aktiviteler de gerçekleştirildi.

Etkinlik sonunda katılım gösteren çocuklara Zerrin Üstel tarafından hediyeler verildi.