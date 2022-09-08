Halk Sağlığı Haftası kapsamında stres ve öfke kontrolü konulu seminer düzenlendi
Halk Sağlığı Haftası kapsamında “Stres ve Öfke Kontrolü” adlı seminer yapıldı.
08/09/2022
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Halk Sağlığı Haftası kapsamında “Stres ve Öfke Kontrolü” adlı seminer yapıldı.
Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Spor Yazarları Derneği'nde yer alan semineri Yrd.Doç.Dr. Güley Bilgi Abatay verdi. Seminer, Lefkoşa’daki SOS Çocuk Köyü çalışan ve 11-15 yaş arasındaki gençlere yönelik düzenlendi.
Hafta kapsamında bugün Lefkoşa Lefkeliler Hanı'nda "Sağlıkla Kal” isimli konser düzenlenecek. Konser 19:30’da başlayacak.