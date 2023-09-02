Halk Sağlığı Haftası ''Sağlıkla Kal'' yürüyüşüyle başlıyor

Sağlık Bakanlığı, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Bakanlık açıklamasına göre, etkinlikler yarın saat 9.00’da “Sağlıkla Kal” yürüyüşüyle başlıyor. Yürüyüş, Dereboyu Avenue önünde başlayacak ve Kuğulu Park’ta sona erecek.

Kuğulu Park’ta halka bilgilendirici broşürler dağıtılacak. Yürüyüşe katılacak kişilerin beyaz renkte t-shirt giymesi ve 08.45'de başlangıç yerinde olması istendi.

Sağlık Bakanı Hakan Diçyürek’in konuşmacı olacağı “Toplum Sağlığı” konulu eğitim pazartesi 15:00-16:00 saatleri arasında Sağlık Bakanlığı Facebook sayfası üzerinden çevrimiçi olarak verilecek.

Sağlık Bakanlığı Facebook sayfası üzerinden çevrimiçi olarak 15:00-16:00 saatleri arasında verilecek diğer eğitimler şöyle: “5 Eylül Salı günü, ‘Ruh Sağlığı’, konuşmacı- Erdem Beyoğlu; 6 Eylül Çarşamba, ‘Üreme Sağlığı’ , konuşmacı-Eralp Kubilay; 8 Eylül Cuma günü ‘Yerli Üretimde Güvenli Gıda’, konuşmacı- Havva Serdengeçti

7 Eylül Perşembe akşamı 19:30-22:00 saatleri arasında “Sağlıcakla Kal” başlıklı halk konseri verilecek.

Lefkoşa Lefkeliler Hanı’nda yer alacak konserin solisti Deniz Oral olacak.