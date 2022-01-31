Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde Hummalı çalışma!

İskele’deki Sınırüstü’nde bulunan Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin yönetiminin bugünden itibaren İskele Belediyesi’ne devredilmesinin gündeme gelmesinin ardından çalışmalara başlandı.

İskele Belediyesi’nden gelen ekipler bakımevinde inceleme ve temizlik çalışmaları yapıyor.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı rapor hazırlıyor.

İskele Belediyesinden bir çöp arabası ve çekirge bakımevinde bulunan çöp ve molozları almaya başladı.

Bakımevinde Vakıflar İdaresi’nden İyilik Gönülleri de bulunuyor.

Yaşlıların gün içinde bakımevinden alınmasına başlanacak.

Hastaların taşınmasının ardından bakımevinde tadilat işlemlerinin başlaması bekleniyor.

Bugün yapılan antijen testlerinin ardından bakımevinde bulunan Yaşlıların arasında bazılarının Covid-19 test sonuçlarının pozitif olduğu ve temaslılarla birlikte karantinaya alınacakları öğrenildi.

Sağlık Bakanlığına ait bir ambulans hemşirelerle birlikte bakım evine geldi.

Pandemi Hastanesi’nde 8 Mağusa hastanesinde ise 1 yaşlı tedavi görüyor.

Bakımevinde bulunan yaşlı ve bakıma muhtaç olanların Özok Yurduna götürüleceği ve burada PCR testlerinin yapılacağı öğrenildi.

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31/01/2022 12:28