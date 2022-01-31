Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde yaşananlar polislik oldu

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı, Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde yaşananlarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Esendağlı, Başsavcı, Polis Genel Müdürü ve İskele Polis Müdürü ile yapmış oldukları görüşmelerden sonra polise bir şikayet yapılması noktasında mutabık kalındığını kaydetti.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins’in İskele Polis Müdürlüğü'nde şikayet için ifade verdiğini kaydeden Esendağlı, “Bu şikayet ışığında bakımevi konusuyla ilgili ortaya çıkan suçlarda sorumluluğu bulunan herkesle ilgili soruşturmanın ileri götürülmesi için sahada bizzat takipçi olmaya devam edeceğiz. Konuyla ilgili bilgi, görüntü veya belge anlamında tanıklık yapabilecek herkesin İskele Polis Müdürlüğü'ne başvurmasını rica ederim” ifadelerini kullandı.

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31/01/2022 15:10