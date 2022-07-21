Halk, yolsuzlukla mücadele edeceğine adeta onunla yaşamaya alışmış durumda

Kamuoyu araştırmalarını/ anketleri gazeteciler çok sever, tabii hepsini değil, güvenilir olanları, çünkü seçim dönemleri uyduruk şirketler ve uyduruk anketler de ortaya çıkıyor.

Gazeteciler iki nedenden dolayı anketlere ilgi gösterir; birincisi okurlar/ izleyiciler, yani vatandaşlar da anketleri sevdiği için… Bu anket sonuçlarını iyice işleyip, okuruna, izleyicisine sunarlar.

İkinci nedeni de şu; bir medya mensubu olarak kendilerinin tespit ettiği, konuştuğu yazdığı konulara bir anlamda anketlerle dayanak bulmuş olurlar.

Bazı şaşırtıcı sürpriz sonuçlar çıktığı gibi kimi anket sonuçlarının malumu ilam etmek gibi olduğunu da görüyoruz. Bilinen bazı gerçeklerin anketlerde de çıkması kötü bir şey değil bence, tam tersine gerçeklerin bilimsel metotlarla yapılan araştırmalarda adeta kanıtlanması, kayıtlara geçmesi, vatandaşın dikkatine gelmesi önemlidir.

Lâfı biraz uzattım, meseleyi “Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi 2021” sonuçlarına getireceğim.

Söz konusu çalışmanın raporunu, akademisyenler Sertaç Sonan ve Ömer Gökçekuş hazırladı. Rapora ışık tutan kamuoyu araştırmasını da 2021 yılının kasım ve aralık aylarında Metron Araştırma Şirketi, KKTC vatandaşı bin kişiye sorular yönelterek yaptı.

Anket sonuçlarına baktığımız zaman dikkat çekici ve ilginç bir durum çıkıyor ortaya; aslında ülkede yolsuzluk olduğunu vatandaş görüyor, biliyor, yaşıyor ama bir şekilde bununla yaşamayı öğrendi. Kulağınıza biraz tuhaf ve çelişkili gibi gelebilir ama hem bundan rahatsız hem de kanıksamış… Raporda böyle yazmıyor tabii. Bu benim bir çıkarımım ama neden bu sonuca vardığımı anlatacağım, nitekim bugünkü basın toplantısını takip edenler de konuyu açtı, akademisyenlere bu konuda sorular yöneltti.

Ankete göre halkımızın yüzde 89’u Kuzey Kıbrıs’ta yolsuzluğun büyük veya çok büyük bir sorun olduğunu belirtiyor, vatandaşın yüzde 77’si bu yolsuzlukların geçtiğimiz bir yıl içerisinde arttığını düşünüyor…

Vatandaşların yüzde 90’ı hükümete güvenmediğini söylüyor, yüzde 86’sına göre ise hükümet yolsuzlukla mücadele konusunda başarılı değil.

Hatta daha da ileri gidiyor ankete katılan vatandaşlar ve en fazla yolsuzluğa merkezi hükümetteki seçilmişlerin, siyasi olarak atanmışların ve iş insanlarının karıştığını söylüyor, buna inanıyor.

Dahası, ankete katılanlar, en fazla yolsuzluk yapanların Başbakan ve bakanlar olduğunu belirtiyor, katılımcıların yüzde 56'sı kabinedekilerin hepsinin veya büyük bir çoğunluğunun yolsuzluk yaptığını düşünüyor.

Katılımcıların üçte ikisinden fazlası hükümetin ‘büyük ölçüde, sadece kendi çıkarını düşünen, birkaç büyük çıkar grubu tarafından' yönetildiğine inanıyor.

Dikkatinizi çekerim, bu anket son genel seçimden hemen önce yapıldı. Ankete katılanlar, seçim öncesi iktidarda olanların yolsuzluklara karıştığını düşünüyor, onların iktidarda olduğu son bir yıl içinde yolsuzlukların artış gösterdiğini söylüyor, o iktidarda olanlara yüzde 90 oranla güvenmediğini vurguluyor ama bunlar seçim sonuçlarına yansıyor mu?

Tabii ki hayır… Tüm bu olumsuz verilere rağmen o siyasilerin partisi, seçimden birinci parti çıktı. Zaten seçim öncesi görevdeki azınlık hükümeti, tarihin en başarısız hükümetiydi ama seçimde cezalandırılmadı, tam tersine ödüllendirildi.

Yani anket sonuçları halkın bazı gerçekleri gördüğünü gösteriyor ama belli ki gerçekleri görmek yetmiyor, olumsuz ya da zararlı olarak görülene karşı bir şeyler yapabilmek de lazım.

Bana göre bu anket bir anlamda Kıbrıslı Türklerin ciddi bir sorununu bir kez daha görmemizi sağlıyor; halkımız sorunlardan kurtulmak yerine sorunlarla yaşamayı öğrenmeyi tercih ediyor, kanıksıyor ve acı çekiyor, sanki acı çekmekten hoşlanıyormuş gibi…

İşin bir diğer kötü tarafı da korku… Katılımcıların yüzde 61’i yurttaşların yolsuzluk olaylarını ilgili mercilere bildirmekten korkuyor. Sanırım halkımız geçmişten gelen, o “şikâyet edersem ben veya yakınlarım zarar görür” korkusunu yenebilmiş değil… Halkın, yolsuzluğun üzerine gitmesinin başını belaya sokacağı düşüncesi ciddi bir sorun ve yolsuzlukla mücadelenin önünde ciddi bir engel. Yolsuzluğu şikâyet edeceği mercilerin yolsuzluk yaptığını düşünüyor olmak vatandaşı hak aramaktan imtina ettiriyor, haksızlıkla, yolsuzlukla mücadele gücünü kırıyor.

Ankete bakıyoruz, öte yandan temel kamusal hizmetleri kullanmak, alabilmek için katılımcıların yalnızca yüzde 10’u rüşvet vermek zorunda kaldığını söylüyor. Yüzde 10 rakamı küçük gibi görünse de bunun yanıltıcı olduğunu belirten Ömer Gökçekuş, geçmiş ankette bu oranın yüzde 7 olduğunu, rakamın yüzde 10’a yükseldiğini ve üzerinde durulması gerektiğini vurguladı.

Katılımcıların yüzde 10’u devlet okulları için, yüzde 11’i devlet hastaneleri için, yüzde 9’u resmi evrak temin etmek için, yüzde 10’u sosyal güvenlik kurumları için, yüzde 10’u da polis için rüşvet verdiğini söylüyor. Oranı ne isterse olsun bu bana göre de normal karşılanabilecek bir durum değil ve geçen yıldan bu yıla yüzde 3 artmışsa tehlikelidir, çürüme göstergesidir.

Gelelim torpil kullanmaya; yani kayırma, iltimas gösterme meselesine… Çıkan sonuçlara da baktığımız zaman torpilin oranı endişe vericidir. Devlet daireleri ve kurumlarından hizmet alabilmek için kişisel bağlantıları kullanma ülkemizde oldukça yaygın.

Ankete göre, ülkemizde torpil kullanma oranı yüzde 56 düzeyinde. Vatandaşlar, yüzde 49 ile devlet okullarında, yüzde 68 ile devlet hastanelerinde, yüzde 54 ile resmi evrak temininde, yüzde 39 ile sosyal güvenlikle ilgili kurumlarda ve yüzde 55 ile poliste torpil kullanmak zorunda kaldığını söylüyor.

İşin kötü tarafı, torpil kullanma çok sayıda insan tarafından içselleştirilmiş durumda. Hakkı olanı normal prosedürle, kuralına göre almak, elde etmek yerine hep birilerini araya koymayı, daha kolay yoldan işini yapmayı düşünüyor. Hatta torpil kullanmayı bir zorunluluk olarak görüyor birçok kişi.

Torpil/ iltimas/ kayırma/ hatır- gönül işi, fırsat eşitliğinin önüne geçiyor. Bunun adaletli olmadığını ve aslında “yolsuzluk” olduğunu düşünemiyor birçok kişi. Evet, torpil de bir yolsuzluktur, halbuki ülkemizde partizanlık bir hak, torpil de masum bir eylem olarak görülüyor. Bu durum, ülkemiz açısından kanayan bir yaradır, acısını çok çektik, halen de çekiyoruz. Bunların üzerine gidilmesi ve bir kültüre dönüşmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir.

Ankete göre, halk birçok önemli kuruma güven duymuyor ama her zaman olduğu gibi en fazla mahkemelere güveniyor. Hemen her ankette olduğu gibi bu ankette de mahkemeler/ yargımız sığınılacak sona kale veya son liman olarak görülüyor.

Birçok kuruma olan güven bir yıl önceki ankete göre düşerken yerel yönetimlere olan güvenin artması da anketin en ilginç yanlarından birisi. Birçok zorlukla boğuşan, bazılarının yükümlülüklerini yerine getiremediği belediyelere neden güvende yükselme olduğuna Sertaç Sonan ve Ömer Gökçekuş yorum getirirken, pandemi döneminde yerel yönetimlerin halka yakın durmasının, yardımlar yapmasının bunda rolünün olabileceğini söylüyorlar.

Gökçekuş, ankete katılanların örneğin Gönyeli Belediyesi’nden ve Lefke Belediyesi’nden memnuniyet oranının yüksek çıkmasının da genel ortalamayı yükselttiğini ama Mağusa Belediyesi ile Güzelyurt Belediyesi’nden memnuniyetsizliğin de aşağıya çektiğini söyledi.

Ankette bize ışık tutan daha birçok veri var ama ben burada keseyim, gerekirse onları da başka bir zaman irdeleriz.

Umarım toplum olarak yolsuzlukları kanıksamaktan vazgeçeceğimiz ve mücadele edecek cesareti bulacağımız günler de gelir ileride.

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21/07/2022 20:31