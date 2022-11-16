“Halka karşı samimiyetiniz konuşmayla değil icraatlarınızla ölçülür”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır, Kıbrıs Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Olarak "Fahiş Fiyat Denetimi" yasa taslağını hazırladıklarını kaydetti.

Adanır, “Konuştuğunuz kadar samimi ve uygulamaya da niyetliyseniz artık elinizde Yasa Taslağı da var…” dedi.

İşte o paylaşım:

“Hükümet, böylesi zor bir zamanda halkın yaşadıklarına önem, anlattıklarına kulak veriyor olsaydı Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı veya dünyadaki enflasyonun arkasına sığınmaz; gerçekçi adımlar atıp, yasal düzenlemeler yaparak insanını bir nebze olsun rahatlatıcı önlemler alırdı…

Hükümet, olağanüstü afet ve ekonomik dalgalanma dönemlerinde, haklı sebeplere dayanmaksızın, maliyet fiyat artışını aşacak şekilde yapılan "FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINA" "FAHİŞ FİYAT DENETİMİ" ile cezai yaptırımları uygulayacak yasal düzenlemeyi bir an önce hayata geçirmelidir.

Açılıştan açılışa koşuşturmaktan, misafir ağırlamaktan böyle bir yasa taslağını hazırlamaya vakit bulamayan hükümetimizi ve fahiş fiyatlar altında her gün daha fazla ezilen halkımızı düşünerek KIBRIS TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ, KIBRIS TÜRK BAROLAR BİRLİĞİ ve KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ olarak "FAHİŞ FİYAT DENETİMİ" YASA TASLAĞINI hazırladık.

Konuştuğunuz kadar samimi ve uygulamaya da niyetliyseniz artık elinizde Yasa Taslağı da var…

Unutmayın…

Halka karşı samimiyetiniz konuşma ile değil icraatlarınızla ölçülür…

Hatırlatırız!”

Bu habere tepkiniz:



16/11/2022 20:10