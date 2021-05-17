Halkı bitirdiler ama UBP’nin kurultay hesapları bir türlü bitmedi…

Bir süre meclisi izledim bugün, insan izlerken hem üzülüyor hem irkiliyor…

İktidar tarafı, özellikle de UBP ne uzlaşı ne de demokrasi kültürüne uyuyor.

Halkın gündemi bu değil, halk sorunlar içinde çare bekliyor ama onlar zorla gündem yapıyorlar genel seçim tarihini...

Azınlık hükümeti olduklarını unutmuşlar, HP’den istifa eden milletvekillerine hükümetin dördüncü ortağı muamelesi yapıyorlar.

İlla ki onların dediği olacak, illa ki Nisan 2022’de seçim olacak, yerel seçimlerin de olduğu 2022’yi illa ki seçim yasakları ve seçimlerle geçen kaos yılına çevirecekler.

Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nde görüşülmesi gereken seçim meselesi, görüşülmüyor, komiteden onay alınmıyor, danışma kurulunun yetkisinde olmadığı halde danışma kurulu iki kez toplanamadı gerekçesiyle “Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici ve Özel Ad Hoc Komite Kurulmasına” ilişkin tezkere meclis genel kuruluna getirilip, onaylanıyor.

Muhalefetin tüm itirazlarına ve iç tüzüğe uygun olmamasına rağmen, iktidar tarafı, bağımsız milletvekilleriyle ulaştığı 27 sayısına güvenerek bunu yapıyor.

Yasal olmadığını ve muhtemel mahkemeden geri dönecek olduğunu bile bile bir inat sergileniyor.

Hükümet edenler, özellikle de UBP tarafı, günlerdir komitede iktidar ile muhalefetin sayısının eşit olduğu ve istedikleri kararı komiteden geçiremeyecekleri sitemini yapıyor.

Üç UBP’nin iki CTP’nin bir HP’nin üyesi var komitede, çünkü hükümetin küçük ortakları DP ile YDP’nin mecliste grubu yok, mecliste grubu olmayan partinin komitelerde temsiliyet hakkı da yok.

Bir partinin grubunun olması için en az beş milletvekili olması gerekiyor. Halbuki DP’nin üç, YDP’nin iki milletvekili var.

UBP, iki küçük ortakla azınlık hükümeti kurdu, HP’den de üç milletvekili istifa ettirdiler ve bu hükümeti kurdular.

Bunu unutmuş gibi yapıyor, herkesin de unutmasını istiyorlar ama unutulacak, göz ardı edilecek bir durum değil ki bu.

Hükümeti kurduğunuzda zaten oturdunuz muhalefetle bunu konuştunuz, komiteleri belirlediniz, bir komitede UBP’nin sayısı fazla diğer tüm komitelerde eşitlik var.

UBP bunu mükâfat olsun diye ya da iyi niyetten vermiş değil muhalefete, buna mecbur kaldı, çünkü meclisin oluşumu böyle, partilerin milletvekili sayıları ve gruplar gereği bunu yapmak zorundaydı.

Şimdi “bizim sayımız fazla, bizim dediğimiz olacak” diyerek, iç tüzüğe aykırı hareket ediliyor.

Yapılan işin yasallığından Meclis Başkanının bile şüphesi vardı ki oturuma ara verip, durumu değerlendirme ihtiyacı hissetti ama sözde meclisin hukukçularına sorumuşlar, resmen tezkereyi dayattılar.

Muhalefetin tüm itirazlarına, gergin ortama rağmen meclis genel kurulu, erken seçim tarihinin belirlenmesine yönelik kurulan özel komitedeki parti temsiliyet sayılarını belirlemek üzere Ad-hoc komite kurulmasına ilişkin UBP’nin önerisi oyçokluğu ile kabul edildi.

Ad-hoc komite kurulacak, burada hükümetin sayısı fazla olacağından istediği tarihi yani Nisan 2022 tarihi belirlenecek.

Uzlaşmak, bir ara tarih bulmak yok, “Ben yaparım olur” mantığı…

Hukuk komitesinin yetkisi yok sayılıyor, demokrasi, yasa, içtüzük falan hiç önemli değil onlar için, karar verdiler yapacaklar.

Dayatma politikası devam ediyor, cumhurbaşkanlığı seçiminde dayatma, UBP Kurultayı’nda dayatma, başbakan dayatma, azınlık hükümeti dayatma… Alışkanlık haline gelmiş bir kere bu işler…

Yasalar, tüzükler, kurallar yok sayılıyor, durmadan bir şeyleri bize dayatıyorlar…

Oturup da bir ara tarih belirleme yoluna, bir uzlaşı arayışına bile gitmeden “bizim istediğimiz olacak anlayışı” hakim…

İllaki daha fazla hükümette kalacaklar… Kalacaklar da ne olacak? Ne UBP içindeki kavgalar bitti ne de YDP’deki kavgalar…

İcraat yapılamıyor, hiçbir soruna çare bulunamıyor, meclisin açılması bile sorun, her hafta biraz daha geç açılıyor genel kurul.

Sırf UBP’nin kurultayı var, sırf kurultay için hesaplar yapılıyor diye, 2022’yi seçim yılı yapacaklar, genel seçim ile yerel seçimleri aynı yıla sığdıracaklar, seçim yasaklarıyla geçecek gelen yıl da hiçbir şey yapılamayacak.

Covid-19 salgınının ekonomik acısı ve esas etkilerinin 2021 yılı sonu, 2022 yıl başında hissedileceği söyleniyor ama bunu düşünen kim? Perişan durumdaki iş çevrelerini, esnafı, emekçileri, halkı düşünen yok ki, varsa yoksa kurultaylar, varsa yoksa partisel çıkarlar… Bir bitmedi ki bu hesaplar, halk bitti partisel hesaplar bitmedi…

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17/05/2021 23:03