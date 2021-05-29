Halkımız Sedat Peker’ın söylediği şeylere odaklanmışken, hükümet zamlar yapıyor, hakları buduyor

Herkes organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in anlattıklarına odaklandı, Kıbrıs’la ilgili de ciddi iddialarda bulunuyor. Peker’in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili söyledikleri gerçekten de göz ardı edilebilecek şeyler değil… Hükümet edenler, Peker’in iddialarıyla ilgili pek konuşmak istemiyor, isteksiz bir şeyler söylüyor ama bir taraftan da gündemin o tarafa kaymasından memnun... İçten içe seviniyorlar bu duruma...

Sedat Peker konuşurken ve enerjimizi o yöne çekerken, ülkede neler olmuyor neler? Sedat Peker konuşurken, Kutlu Adalı cinayeti ve uyuşturucu trafiğinin Kuzey Kıbrıs’tan geçtiğiyle ilgili iddialarda bulunurken, hükümet burada hem tüp gaza hem akaryakıta zam yaptı, üstelik akaryakıta kısa zamanda yapılan ikinci zam bu… Yani hükümet, dikkatler başka taraftayken bastı zammı…

Peki başka ne yaptı hükümet? Bu süreçte muhalefet bir şekilde meclisteki komitede hükümetin hızını kesse de hükümet edenler, tüm gücüyle devlet çalışanlarının ve emeklilerin hayat pahalılığı ödeneğini kesmek için çırpınıyor, vazgeçmek istemiyor. Bir taraftan zamlar arka arkaya gelirken hayat pahalılığı ödeneğini de kesmeye çalışıyorlar ki toplum daha da fakirleşsin…

Başka ne yapıyor hükümetimiz? Her işi halletmiş gibi iki kuruş emeklilik maaşı alıp geçinemeyen ve çalışmaya devam eden emeklilerin maaşları üzerindeki muafiyetleri kaldırıp, bir tür vergi uyguluyor onlara… Devletten emekli olmuş, yüksek maaş alanlar bundan pek etkilenmese de düşük maaşlı özel sektör emekçileri bundan fazlasıyla etkileniyor. Bir rakam barajı konulmaması nedeniyle asgari ücret alandan dahi vergi talep ediliyor ve 4 bin TL civarında bir emeklilik maaşı olan ve de ailesini geçindiremeyen özel sektör emekçileri, çalışmaya devam ediyor ama devlet onlardan vergi kesiyor. En tepedekiler kendilerinden kesmiyorlar ama böyle bir zamanda emekçiye böyle bir insafsızlık yapıyorlar.

Peki Sedat Paker konuşurken ve herkes oraya bakarken başka neler oldu? Uzunca bir süreden beridir devam eden döviz krizi daha da alevlendi. Hükümet bu ülkede döviz krizi yokmuş gibi davranıyor, dövizi gündemine almıyor. Sterlin 12 TL’yi geçti, Euro 11 TL’ye dayandı, bu durum her şeyi ateş pahası etti ama hükümetten ses yok…

Ya başka neler oluyor buralarda? Ne olacak işte o beklenen felaket ayları geldi. İşte ödeyemediği borçlarla yüzleşti insanlar? Mazbata mağduriyetleri tarihin en dramatik noktasına ulaşmak üzere. Covid-19 nedeniyle işyerini kapatanlar, işsiz kalanlar, para kazanamayanlar şimdi perişan, hapis olmak üzere ama ne bakan var ne ilgilenen…

Turizm Emekçileri Platformu’nun feryadı vardı dün, bir yılı aşkın bir süredir çalışmayan, işsiz kalan, devlet desteğinden de mahrum olan turizm emekçileri mazbata şokuyla karşı karşıya. Mazbata kararlarıyla bu insanların tutuklanmaları gündemde ama gören kim duyan kim? Sorunlara çare üretmek yerine kafasını kuma sokup, “halktan, çalışandan nasıl para koparırım?” gailesiyle zam üstüne zam yapan ve çalışan haklarını budayan hükümet borçlu vatandaşı görmüyor.

Bakın Güney Kıbrıs’ta hükümet esnafa yine katkı yapıyor. Rum hükümeti, pandemi sürecinde Kıbrıs'ın iki yanına geçişlerin durması nedeniyle süreçten olumsuz etkilenen esnafa 'destek paketi' hazırladı. Güney Lefkoşa’da surlar içi bölgesinde yer alan ve yeşil hatta yakın konumda bulunan restoran, cafe, esnaf, perakendeciler olmak üzere işletmelere toplamda 700 bin Euro maddi destek sağlandı. Rum hükümeti kaç kezdir bu katkıları yapıyor ama KKTC Hükümeti, bir türlü bu işler için kaynak yaratamadı…

Toplum baskısı olmasa KKTC Hükümeti, sınır kapılarının açılması için adım dahi atmayacaktı. Hükümetim bu konudaki isteksizliği de her halinden belli.

Bu arada tüm sektörler isyan noktasında, artık kimsenin dayanacak hali kalmadı, nitekim hayvan üreticileri yine Lefkoşa’ya taşınıyor, onları başkaları izleyecek.

Ha, biz olayın ekonomik tarafına baktık ama bu arada hükümet sorunlara çözüm bulamazken, bu arada bir hayli de saçma sapan işlerle uğraşıyor. Bakanlıklar arası koordinasyonsuzluk var, bununla birlikte yığınla anlamsız ama halkın moralini bozan işler var…

Sedat Peker’in yarın yeni bir video yayınlayıp, yeni iddialarda bulunacağı söyleniyor. Peker, yine Kıbrıs’la ilgili iddialarda, itiraflarda bulunursa emin olun ki bu hafta biz onları tartışırken, elektriğe de zam gelecek… Bu hafta da biz Peker’in söylediklerinin şifrelerini çözene ve gerçeklerle bağlantılarını kurana kadar elektrik zammını da anlımıza dayayacaklar. Bu arada Sterlin’de ve Euro’da yeni rekorları görmek olası, olmaması için dua ediyor insanlar da bunu dualarla engelleyebilmek mümkün mü acaba?

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29/05/2021 20:15